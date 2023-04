Maiori: ritorna il "Maggio Maiorese" con l'edizione primaverile del Gran Carnevale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritorna il "Maggio Maiorese" con l'edizione primaverile del Gran Carnevale. L'amministrazione comunale di Maiori (Salerno), guidata dal sindaco Antonio Capone, e al direttore artistico Alfonso Pastore, ripropongono la manifestazione in un doppio weekend: 6 e 7 e 13 e 14 maggio. Dedicata alla salvaguardia degli oceani e del pianeta in linea con l'agenda 2030 Unesco per lo sviluppo sostenibile, l'edizione primaverile prevede due sfilate dei carri allegorici realizzati dai mastri cartapestai (7 e 14 maggio a partire dalle ore 16.30 lungo il percorso compreso tra il Lungomare Capone e il Porto Turistico). "L'edizione sperimentale di maggio scorso ci ha suggerito di pensare a una finestra estiva del Carnevale - ha ricordato il sindaco di Maiori, Antonio Capone - E abbiamo definito una ripetizione anche per questo 2023. Daremo vita a un Maggio Maiorese perché intendiamo far conoscere il nostro evento di punta ai turisti che arrivano in Costiera. L'appuntamento di primavera si svolgerà anche grazie al forte riscontro dello scorso anno. Sarà una vetrina per Maiori ma soprattutto per i maestri cartapestai che stanno portando avanti da generazioni questa tradizione coinvolgendo anche i bambini delle scuole. Perché tenerla in vita significa assicurare un futuro a questa manifestazione che il prossimo anno spegnerà le cinquanta candeline".(ren)