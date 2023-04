Imprese: Unione Industriali Napoli, Antonio Giacomini (Innovaway) consigliere della Sezione Ict

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Giacomini, Ceo di Innovaway, il Gruppo che aiuta le organizzazioni a migliorare il proprio business a livello globale grazie alle opportunità offerte dall'evoluzione digitale, è stato eletto consigliere della Sezione Ict dell'Unione Industriali Napoli per il biennio 2023-2025. A comporre il team, sotto la presidenza di Francesco D'Angelo ed insieme ai vicepresidenti Crescenzo Coppola e Giuseppe Lieto, saranno i consiglieri Marco Utili, Sergio Nicodemo, Francesco Castagna, Chello Antonio, Umberto Daniele, Marco De Angelis, Valentina de Ponte, Antonio Palumbo, Emanuele Procaccioli e Annamaria Schena. "Il nuovo programma della Sezione Ict è molto ambizioso – ha dichiarato Giacomini – infatti il suo obiettivo primario è quello di supportare le aziende private e pubbliche nell'implementazione delle tecnologie digitali per una crescita di competitività del sistema industriale campano". Una mission da sempre nelle corde di Innovaway, che con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato di oltre 50 milioni di euro offre soluzioni e servizi Ict innovativi, sviluppati con tecnologie all'avanguardia. Inoltre, il Gruppo annovera tra i 300 clienti realtà internazionali presenti in 200 Paesi nei settori dell'industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e settore pubblico. I dipendenti sono il punto di forza di Innovaway, prevalentemente giovani (età media 38 anni) e altamente qualificati: il 32% è certificato, il 35% è laureato e il 50% è rappresentato da donne. La società presieduta da Antonio Giacomini è attiva in 10 sedi di cui 7 in Italia e 3 all' esterno, e attraverso i suoi Competence Center offre soluzioni tecnologiche innovative create su misura del business dei clienti e guida i processi di Digital Transformation end to end grazie alla capacità e alle esperienze della propria organizzazione e del proprio network di partner. (Ren)