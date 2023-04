Napoli: presentata in comune la prima tappa del Campionato Italiano Moto d'Acqua - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 25 anni di assenza, torna a Napoli, nel weekend del 28-30 aprile, il Campionato Italiano Moto d'Acqua, per la prima tappa dell'edizione 2023, approdando in uno dei luoghi simbolo della città partenopea, il Lungomare Caracciolo, nello specchio d'acqua antistante l'arenile della Rotonda Diaz, che farà da sfondo alle evoluzioni dei migliori piloti tricolori. L'appuntamento di Napoli è organizzato dall'Asd Jet Ski Family Racing Team di Salvatore Babo, sotto l'egida della Federazione Italiana Motonautica. L'edizione 2023 del Campionato Italiano, in virtù del grande numero di iscritti, anche e soprattutto tra le nuove generazioni, ha spinto la Federazione a organizzare gare separate per uomini e donne nelle classi giovanili per non superare il numero massimo di concorrenti previsto dal regolamento. Tra le novità di quest'anno, la nuova classe della categoria endurance F3 in cui si può correre con moto di serie. "Torna a Napoli, dopo 25 anni, il Campionato italiano di Moto d'acqua: quale migliore cornice del lungomare Caracciolo? Napoli - ha dichiarato l'assessore allo Sport del comune di Napoli Emanuela Ferrante - si prepara ad ospitare un evento di grande rilievo nazionale che attirerà l'interesse non solo degli appassionati del settore, ma anche dei tanti turisti che affollano la città e dei cittadini napoletani. Sicuramente tutto il pubblico parteciperà con entusiasmo a questo spettacolare evento sportivo che pone Napoli al passo delle grandi capitali europee e rappresenta un ulteriore evento per la nostra candidatura di Napoli capitale europea dello sport 2026". Si comincia sabato 29 aprile alle 9.05 con le prove libere, cui seguiranno dalle 11.40 alle 14.00 le prime manche di gara. La seconda parte delle gare prenderà il via alle 15.00. Domenica 30 aprile la giornata si apre alle 9.00, sempre con le prove libere, seguite dalle seconde manche (dalle 11.15 alle 13.45 e a partire dalle 14.45), al termine delle quali saranno premiati i vincitori. Le categorie in gara sono Runabout, Ski, Endurance, Freestyle, Spark Giovanile e Ski Giovanile, mentre le classi sono 24: per la Runabout: F1, F1 Veterans, F2, F4, F4 Femminile, F4 Novice e F4 Veterans; per la Ski: F1, F1 Veterans, F2, F3, Ski Open e Ski Superjet; per l'Endurance: F1 Runabout, F2 Runabout e F3 Runabout; per la Spark Giovanile 12-14 anni (maschile e femminile) e 15-18 anni (maschile e femminile); Ski Giovanile 12-14 e 15-18; infine, per il Freestyle: Pro ed Esordienti.Dopo la tappa di Napoli, le successive si disputeranno a Torre dell'Orso, in provincia di Lecce (12-14 maggio), ad Ancona (26-28 maggio), all'Idroscalo di Milano (15-17 settembre) e a Civitavecchia (6-8 ottobre). (Ren)