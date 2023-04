Caserta: Consorzio bonifica Volturno, presentato programma per la Settimana della Bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un viaggio alla riscoperta delle modificazioni del territorio legate alle opere di bonifica e irrigazione, sarà questa la chiave di lettura data alla Settimana della Bonifica 2023 - dedicata al tema “l’acqua, risorsa di vita e di coesione sociale” - dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno che ha presentato oggi a Caserta in conferenza stampa la declinazione locale dell’evento di portata nazionale organizzato dall’Anbi – l’associazione tra i Consorzi di bonifica e irrigazione. A partire dal 19 maggio, il Consorzio darà vita ad una serie di eventi culturali, sociali e sportivi in Provincia di Caserta, tra il Real sito Carditello e la Diga - Traversa di Ponte Annibale sul fiume Volturno. La manifestazione si chiuderà il 28 maggio 2023 nella cornice neoclassica del Real Sito di Carditello in San Tammaro (Caserta) con la cerimonia di premiazione dove, tra l’altro, saranno assegnati i premi ai vincitori del primo concorso fotografico “Un mondo nascosto nel paesaggio rurale: i Canali di Bonifica e irrigazione” organizzato in collaborazione con la Società fotografica Casertana. Il programma completo della Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione è stato illustrato dal commissario, Francesco Todisco. Evento centrale sarà un importante convengo sul tema della bonifica e dell’uso dell’acqua a fini irrigui in provincia di Caserta, “In quella occasione - ha sottolineato Todisco – puntiamo a sottoscrivere i protocolli per la legalità che abbiamo ora al vaglio delle prefetture di Caserta e Napoli, perché puntiamo a ricollegare il Consorzio al territorio dove opera, assicurando al tempo stesso la massima trasparenza di tutte le attività, atteso anche che nei prossimi anni il Consorzio gestirà opere complessive per oltre 100 milioni di euro, a cominciare dal recupero ambientale, idraulico e paesaggistico dell’asta valliva dei Regi Lagni.”(ren)