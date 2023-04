Autonomia: Calderoli, in commissione settimana prossima, Parlamento pienamente coinvolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buone notizie dagli uffici del Senato: ho ricevuto la conferma che mercoledì prossimo l'autonomia differenziata verrà incardinata in prima commissione Affari Costituzionali. E' l'ennesima riprova che l'iter della riforma prosegue e che il Parlamento è pienamente coinvolto in questo percorso. Una rivoluzione per il Paese nel segno della trasparenza, della responsabilità, della sussidiarietà e del buongoverno. Avanti così". Lo rende noto sui social il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. (Rin)