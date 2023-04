Calcio: Napoli chiusa. Muscarà, come al solito decisioni dell’ultimo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo gli ultimi aggiornamenti, Napoli per la festa scudetto dei prossimi giorni sarà divisa in 5 quadranti con 90 varchi per impedire la circolazione di auto e moto, progetti impossibili dell'ultimo momento come al solito – ha dichiarato il consigliere Regionale della Campania, Maria Muscarà – rischiamo di fare come con la tifoseria tedesca, all'ultimo minuto si improvvisa un protocollo per dimostrare di essere pronti. Una decisione del genere, di chiudere una città con milioni di abitanti, va preventivata in tempo utile da tutte le forze in campo, evitando di imporre pochi minuti prima della chiusura al cittadino, la libera circolazione, specialmente in coincidenza con un altro grande evento in quei giorni, adiacente allo stadio: il Comicon. Chiudi solamente se hai la possibilità di garantire la circolazione in un altro modo, magari potenziando i mezzi pubblici, considerando anche le centinaia di migliaia di turisti presenti nella città! Il Sindaco di Napoli, inoltre, nonostante l'accentuarsi delle scosse ai Campi Flegrei, parla di 'terremoto di gioia' riguardo le tifoserie e la festa scudetto; anche le parole, specialmente quando sei il primo cittadino, hanno il loro peso.", ha concluso il consigliere. (ren)