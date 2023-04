Migranti: Musumeci su stato emergenza, fiducia nell'intesa delle cinque Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono fiducioso sul fatto che i presidenti delle cinque Regioni che hanno negato l’intesa sulla dichiarazione dello stato di emergenza possano rivedere la loro posizione”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, al termine dell’incontro con i presidenti delle Regioni, tenuto assieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed al commissario nazionale per l’emergenza Valerio Valenti. “Lo stato di emergenza é la naturale, inevitabile conseguenza di un flusso migratorio mai registrato nel passato. Facilitare gli interventi sul territorio per consentire un’accoglienza diffusa in un contesto normativo semplificato è una priorità - prosegue - per ridurre disagi e promiscuità alle migliaia di migranti affluite sulle nostre coste. Abbiamo buoni motivi per ritenere che le 40 mila persone sbarcate in appena quattro mesi sono solo un “antipasto” rispetto ai flussi che potremmo registrare fra qualche mese”, conclude il ministro. (Rin)