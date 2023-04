Napoli: presentato a Palazzo San Giacomo il Progetto Eminc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto europeo con l'obiettivo di promuovere il coinvolgimento dei padri nella crescita dei figli e, principalmente, nelle cure e nell'educazione dei bambini dal periodo prenatale fino ai primi 1000 giorni di vita. L'iniziativa Eminc (Engaging Men in Nurturing Care) è stata illustrata a Palazzo San Giacomo da Giorgio Tamburlini e Annina Lubbock, del Centro per la Salute del Bambino onlus, alla presenza degli assessori all'Istruzione e al Welfare, Maura Striano e Luca Trapanese, e dei componenti del Tavolo per l'Infanzia Paolo Siani, Gemma Tuccillo e Paolo Lattanzio. Si tratta di un progetto finanziato dalla Oak Foundation International che coinvolge le città di Napoli, Barcellona e Lisbona e intende promuovere scambi di buone pratiche, oltre ad attività di advocacy sulle politiche (congedi per padri) a livello europeo e nazionale. L'obiettivo è assicurare che i bambini crescano in un ambiente di equa divisione della cura fra i genitori, in famiglie, servizi e comunità in cui viene promossa l'eguaglianza nei ruoli, le responsabilità ed il contributo degli uomini e delle donne alla cura dei bambini da zero a sei anni. Il progetto prevede campagne di informazione e sensibilizzazione, analisi dei dati sulla conciliazione paritetica, corsi di formazione per gli operatori ed incontri di elaborazione partecipativa a vari livelli. (segue) (ren)