Napoli: Valditara su manifesti contro ministri, responsabili estranei a ciò che rappresenta il 25 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 aprile rappresenta un giorno importante per l’Italia: il giorno in cui nel Paese sono tornate la democrazia e la libertà. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, parlando con i giornalisti a margine della sua visita a Washington, in occasione del Summit internazionale sulla professione degli insegnanti (Istp). Commentando alcuni manifesti appesi a Napoli martedì scorso, raffiguranti la presidente Giorgia Meloni e alcuni ministri a testa in giù, Valditara ha affermato che “è un peccato che questo sia avvenuto il 25 aprile: appendere immagini simili, con minacce di morte, significa essere estranei a quello che rappresenta questa giornata, ed essere invece partecipi di ideologie totalitarie”. (Was)