Incendi: da Musumeci appello per la prevenzione in vista dell'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- “Gli incendi estivi sono un nemico subdolo. Solo con un’attenta prevenzione e facendo rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, potremo riuscire a neutralizzarne gli effetti devastanti". Questo l'appello lanciato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nell'incontro preliminare tenuto a Roma in vista dell'imminente campagna estiva contro gli incedi boschivi. La riunione, presieduta dallo stesso ministro, ha visto la partecipazione del sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, dal capo dipartimento Fabrizio Curcio, dal capo dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega, dal comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi, dal generale Giuseppe De Riggi del Comando dei Carabinieri forestali. Presenti anche gli assessori alla Protezione civile di tutte le Regioni. Numerosi i temi affrontati, dai Piani comunali per gli incendi di interfaccia, ai Presidi rurali, dalla necessità di dotare alcune aree di elisuperfici, alla campagna comunicativa di prevenzione, dalla distribuzione sul territorio della flotta aerea, alla sensibilizzazione dei ragazzi nei Campi scuola. La stagione estiva, è stato confermato, avrà inizio il 15 giugno e si concluderà il 30 settembre. (segue) (Rin)