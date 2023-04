25 aprile: Cantalamessa (Lega), Pd condanna minacce solo se rivolte ai "compagni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per le strade di Napoli il 25 Aprile siamo stati costretti a vedere foto appese a testa in giù del premier Giorgia Meloni, del presidente Ignazio La Russa, e dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi. Una vergogna dalla quale il Pd, a distanza di due giorni, non ha ancora preso le distanze. Di fronte a simili minacce, l'augurio è che questo odio venga sempre condannato da tutti, in maniera bipartisan, ma così non è. Sembra evidente che per i Dem vale solo se i bersagli sono i 'compagni' o, e sarebbe gravissimo, il loro silenzio è forse approvazione?". Così il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Industria a Palazzo Madama, e responsabile del dipartimento Antimafia della Lega. (ren)