Imprese: ministero, convocato il 16 maggio tavolo Whirlpool

24 luglio 2021

- Il sottosegretario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, su indicazione del ministro Adolfo Urso e a seguito della richiesta dei sindacati, ha convocato per il prossimo 16 maggio a Palazzo Piacentini il tavolo sulla vertenza Whirlpool. L’invito – riferisce una nota – giunge all’indomani della positiva conclusione della procedura di trasferimento del sito della ex Whirlpool di Napoli alla Tea Tek, garantendo la salvaguardia dei 312 lavoratori. “Fin dall’inizio – ha sottolineato Bergamotto – ci siamo impegnati a dare risposte concrete. Il buon esito della vicenda premia il lavoro di squadra tra istituzioni, territorio e parti sociali. Con il prossimo tavolo proseguiamo nel nostro impegno”. (Rin)