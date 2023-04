Napoli: Comicon, arrivano i supereroi dei vfx alla Mostra d'Oltremare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Comicon arriva Edi Effetti Digitali Italiani, azienda leader in Italia dei vfx per cinema e serie tv, che racconterà al pubblico i segreti della post produzione dei blockbuster americani. Francesco Grisi, Ceo e Co-Founder di Edi, condurrà una masterclass sugli effetti visivi affrontando il caso di Black Adam e cosa significa occuparsi di Vfx per produzioni internazionali, sabato 29 aprile dalle 10,45 in Sala Italia della Mostra d'Oltremare. Stefano Leoni, vfx supervisor di Edi, racconterà l'esperienza su Marvel come "Thor: Love and Thunder" durante l'incontro dal titolo "Dal fumetto al cinema: gli effetti visivi come strumento narrativo" che si terrà domenica 30 aprile dalle 10.30 in Sala Italia della Mostra d'Oltremare. Edi sarà inoltre presente con l'esposizione "Come nascono gli effetti visivi?" che accompagnerà gli spettatori a comprendere meglio il procedimento che porta alla realizzazione di Vfx. Dallo storyboard al bozzetto alle scene finite, disegno e concept a supporto degli effetti, verranno mostrate scene da "Romulus", "Mondocane", e i film che gli hanno consentito di vincere 2 David di Donatello come miglior effetti visivi ovvero "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose" e "Freaks out". Tra i lavori a cui ha partecipato negli anni ricordiamo "Gold" con Matthew McConaughey, "Una vita da gatto" con Kevin Spacey, "Ella e John" con Helen Mirren, fino a "Le Mans '66" con Matt Damon e Christian Bale, "Jungle Cruise" con Dwayne Johnson e Emily Blunt, la serie "The Nevers", per il quale ha ottenuto una nomination agli Emmy per i vfx, e tra gli ultimi titoli italiani "Mixed by Erry", "Lidia Poet", "L'ultima notte di Amore" e "Il ritorno di Casanova". (ren)