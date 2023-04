Migranti: Viminale, avvio tavolo tecnico per coordinamento permanente con Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio di un tavolo tecnico il per coordinamento permanente tra il commissario straordinario per l'emergenza immigrazione, Valerio Valenti, e le Regioni sul tema della gestione dei flussi migratori. È questo, a quanto si apprende, uno dei risultati emersi dalla riunione odierna della Conferenza delle Regioni con i ministri dell'Interno e della Protezione civile, Matteo Piantedosi e Nello Musumeci, e il commissario Valenti. Il Viminale avrebbe infatti proposto di avviare un tavolo con le Regioni per una gestione collegiale dell'emergenza e, successivamente, anche dei tavoli con le singole Regioni. (Rin)