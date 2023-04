Pnrr: Barone (Asi Benevento), governo riconosca ruolo centrale delle aree di sviluppo industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo progetti pronti sul sistema idrico, sulle reti fognarie e sui depuratori, sulla logistica, sull'efficientamento energetico e sul solare in particolare, sull'innovazione tecnologica. Non comprendiamo perché le aree di sviluppo industriale, enti pubblici economici, tardano ad essere riconosciute quali soggetti beneficiari dei fondi Pnrr". A dirlo è il portavoce nazionale della Ficei, la federazione italiana consorzi enti industrializzazione, e presidente dell'Asi della provincia di Benevento, Luigi Barone. "Non rendere le Asi beneficiarie delle risorse Pnrr significa arrecare un grave danno al sistema industriale e produttivo del nostro Paese perlopiù insediato negli agglomerati ASI. Permettere agli enti di attingere dalle risorse Pnrr, per le materie delegate da leggi dello Stato, vuol dire garantire ulteriori e migliori servizi alle aziende insediate", prosegue Barone che lancia un appello al Governo: "Auspico l'intervento della presidente Meloni, del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Salvini e del ministro Fitto, tutti molto attenti all'evoluzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i quali dovrebbero soltanto restituire alle Asi e al sistema produttivo quanto loro tolto dal governo Draghi", ha concluso Barone.(ren)