Incendi: da Musumeci appello per la prevenzione in vista dell'estate (2)

21 luglio 2021

- Particolare attenzione è stata riservata alla flotta dello Stato che opererà in concorso con le risorse regionali. I velivoli “saranno distribuiti su specifiche aree geografiche in ragione dell'andamento storico degli incendi boschivi e di interfaccia”. Secondo il responsabile del Dipartimento di Protezione civile Curcio "la lotta agli incendi boschivi richiede territori pronti ad affrontarla, lavoro sinergico tra le autorità locali e le Strutture Operative del Servizio nazionale della Protezione civile, cittadini informati e responsabili nei comportamenti. Per questo siamo al lavoro, con tutti i nostri partner, per una campagna antincendi boschivi che purtroppo anche quest’anno sarà caratterizzata da una marcata siccità". Nel concludere i lavori, il ministro Musumeci ha ribadito "l’appello ad un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti: più uomini in divisa sul territorio per scoraggiare i piromani, il rispetto della effettività della pena a carico degli incendiari condannati, solerzia dei proprietari nel realizzare i “viali tagliafuoco”nei loro fondi agricoli (coltivati o meno), allertamento dei sindaci, motivazione dei volontari e aggiornamento da parte delle Regioni della mappa dei punti di approvvigionamento d’acqua nelle aree rurali per i velivoli anfibi. Prepariamoci - ha concluso il ministro - ad una stagione impegnativa per tutti!”. (Rin)