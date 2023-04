Napoli: domani in Sala Giunta il progetto europeo Eminc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 27 aprile, alle ore 12.00, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sarà presentato il progetto europeo Eminc (Engaging Men in Nurturing Care) per promuovere il coinvolgimento dei padri nelle cure e nell'educazione dei bambini a partire dal periodo prenatale, in particolare nei primi 1000 giorni di vita. Il progetto si avvale di un finanziamento europeo e si svolge nelle città di Barcellona, Lisbona e Napoli, anche con lo scambio di buone pratiche, per rafforzare e promuovere a livello europeo il riconoscimento dell'importanza della paternità accudente e la co-genitorialità nello sviluppo del bambino, tema sul quale il Sud è in ritardo rispetto al resto d'Italia. Il Progetto sarà presentato da Giorgio Tamburlini e Annina Lubbock del Centro per la Salute del Bambino onlus. Saranno presenti gli assessori all'Istruzione ed al Welfare, Maura Striano e Luca Trapanese, e i componenti del Tavolo per l'Infanzia, Paolo Siani, Gemma Tuccillo e Paolo Lattanzio. (ren)