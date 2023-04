Calcio: scudetto del Napoli. Ambientalisti, smettete di ricoprire di plastica i tronchi degli alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore migliaia di alberi nel napoletano ma anche nel resto della Campania vengono rivestiti di plastica non 'respirante' di colore bianco e azzurro che se non eliminata in tempi rapidi può arrecare gravi danni agli arbusti, come ci hanno segnalato diversi agronomi. Per questo invitiamo tutti i tifosi a liberare rapidamente i territori da questi addobbi. Inoltre invitiamo tutti a smettere di utilizzare teloni e strisce di plastica utilizzati come festoni visto che aumentano il livello di inquinamento sul territorio e sono difficilmente smaltibili e rimuovibili. Infine riteniamo impensabile organizzare un corteo di fumogeni nel parco del Vesuvio sia per il fatto che si tratta di un'area vincolata e protetta sia per i rischi di provocare roghi e inquinamento estreammente dannosi per l'ecosistema già fortemente compromesso. La festa non si trasformi in uno scempio ambientale", lo hanno dichiarato il deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, lo speaker radiofonico naturalista Gianni Simioli, gli ambientalisti Elisabetta Ricca, Marilena Schiano Lo Moriello, Ines Barone, Rosario Visone, Agostino Galiero, Marilena Schiano Lo Moriello, Salvatore Petrilli e Tonino Esposito che hanno lanciato un appello pubblico in difesa del territorio. (ren)