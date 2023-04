Whirlpool: Ciarambino, ottima notizia per i lavoratori e la Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annuncio della risoluzione della vertenza Whirlpool rappresenta una notizia bellissima, ancora di più visto l'avvicinarsi della Festa del lavoratori, un viatico che lascia ben sperare", ha dichiarato Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto. "Il trasferimento del sito ex Whirlpool all'azienda Tea Tek è una buona notizia e spero che altre crisi industriali in Campania possano avere stessa sorte felice, il mio pensiero va ai lavoratori della Dema di Somma Vesuviana e alle loro famiglie che sono ancora in attesa di ricevere notizie confortanti sul loro futuro occupazionale", ha concluso Ciarambino.(ren)