Imprese: Istat, 59,5 per cento aziende manifatturiere ha intrapreso azioni di sostenibilità nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le pratiche di sostenibilità il 22,3 per cento delle imprese manifatturiere adotta sempre più l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e il 20,4 per cento l’efficienza energetica. In termini di circolarità dei processi produttivi, oltre il riciclo dell’acqua (14,9 per cento), l’11,8 per cento delle imprese utilizza materie prime seconde e solo il 5,5 per cento aderisce alla simbiosi industriale, il 5,2 per cento riusa i rifiuti residui di produzione e il 4,7 per cento delle imprese ricicla i materiali riprogettando i processi produttivi. Si stima che il 50,4 per cento delle imprese dei servizi abbia intrapreso azioni di sostenibilità nel corso del 2022. Tra queste, il 42,1 per cento ha svolto iniziative di tutela ambientale, il 40,3 per cento pratiche di sostenibilità sociale e il 35,2 per cento delle imprese ha svolto azioni di sostenibilità economica. Le più attive sono le grandi imprese. Il 52,5 per cento delle imprese dei servizi ha dichiarato di prevedere per il futuro iniziative di tutela ambientale e che l’impegno sarà maggiore in ogni azione indagata. Oltre a un impegno crescente per l’energia, si segnala l’aumento delle azioni collegate all’economia circolare. (Rin)