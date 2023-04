Caserta: giovedì presentazione settimana della bonifica 2023 “l’acqua, risorsa di vita e di coesione sociale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha convocato alle 10.30 di giovedì 27 aprile 2023, presso gli uffici della propria sede di Caserta in via Roma 80, la conferenza stampa di presentazione della Settimana della Bonifica 2023 dedicata al tema “l’acqua, risorsa di vita e di coesione sociale”, evento di portata nazionale organizzato dall’Anbi – l’associazione tra i Consorzi di bonifica e irrigazione. A partire dal 19 maggio, il Consorzio darà vita ad una serie di eventi culturali, sociali e sportivi in Provincia di Caserta, tra Carditello e la Diga - Traversa di Ponte Annibale sul fiume Volturno. La manifestazione si chiuderà il 28 maggio 2023 nella cornice neoclassica del Real Sito di Carditello in San Tammaro (Caserta) con la cerimonia di premiazione dove, tra l’altro, saranno assegnati i premi ai vincitori del I° Concorso Fotografico “Un mondo nascosto nel paesaggio rurale: i Canali di Bonifica e irrigazione” organizzato in collaborazione con la Società fotografica Casertana. “Una delle grandi responsabilità dei Consorzi di bonifica è la cura del paesaggio – ha spiegato il commissario del Consorzio Francesco Todisco - laddove, non solo, i consorzi funzionano bene, ma esiste anche una cultura della funzione della bonifica e della irrigazione abbiamo dei paesaggi magnifici che meritano tutela e il senso del Concorso fotografico racchiude la volontà dell’ente non solo di tutelare, ma anche di esaltare tale patrimonio”.(ren)