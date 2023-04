Cinema: nasce il Bagnoli Film Festival, focus sul cinema di cambiamenti e trasformazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Nasce il Bagnoli Film Festival, che vedrà la prima edizione dall'11 al 14 maggio al CineTeatro La Perla Multisala di Napoli organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone. Quattro giorni di proiezioni, incontri e dibattiti, riservando un'attenzione speciale ad opere audiovisive ai margini del tradizionale circuito distributivo, come ad esempio documentari e cortometraggi, quest'ultimi protagonisti della sezione competitiva che verrà giudicata da Antonio Borrelli (AstraDoc), Giuseppe Colella (presidente Coordinamento Festival Cinematografici Campania) e Michela Mancusi (Zia Lidia Social Club)."Film che respirano l'aria del tempo e invitano a una riflessione sulle metamorfosi industriali ed economiche, la crisi dei valori sociali e politici tradizionali, i nuovi legami tra le persone, la rivoluzione digitale e i temi ecologici, la ricerca di percorsi filosofici, spirituali ed esistenziali alternativi", ha spiegato Borrone. "Bagnoli, zona periferica di Napoli al centro di un imponente processo di riconversione urbanistica, è la metafora di questa transizione storica. Un luogo dell'anima, prima ancora che spazio geografico. Il cinema La Perla, attivo nell'area flegrea da oltre mezzo secolo, con iniziative per le scuole e la programmazione di rassegne di qualità, investe sul festival per ribadire la propria vocazione di presidio culturale e sociale del quartiere e della città", così ha dichiarato Capezza. (segue) (ren)