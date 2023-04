Sanità: Ciarambino, gravi criticità per la gestione dei pazienti con Dca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano Regionale per il contrasto ai Dca ha distribuito alle Aziende sanitarie e ospedaliere campane 1.390.500 euro per la sola annualità 2022. Ma ad oggi - ha spiegato Ciarambino - risulta che la maggior parte delle Aziende individuate dal Piano non hanno ancora attivato i bandi per il reclutamento delle professionalità previste, né implementato le azioni programmate. E tali inadempienze potrebbero determinare la perdita della seconda trance del finanziamento impegnato. Sarebbe uno schiaffo intollerabile per questi pazienti e per le loro famiglie. Per questo - ha concluso Valeria Ciarambino - ho presentato una interrogazione a risposta scritta al Presidente De Luca, per conoscere quali iniziative intende intraprendere la Giunta regionale per monitorare e sollecitare le Aziende sanitarie ed ospedaliere inadempienti, e per il reclutamento delle professionalità previste, al fine di garantire la corretta ed efficace presa in carico dei pazienti portatori di Dca". (ren)