Cultura: nel weekend del 25 aprile record di visitatori a Villa Rufolo

- Record di visitatori a Villa Rufolo, a Ravello (Salerno), in occasione del ponte festivo coincidente con l'Anniversario della Liberazione. Tra sabato 22 e martedì 25 aprile sono state oltre 7.500 le presenze registrate nel complesso monumentale, per il 56 per cento provenienti dall'Italia. La concentrazione massima è stata registrata domenica 23 aprile, con 2.230 ingressi. Un dato questo certo rilevante ad ulteriore conferma di quanto già riportato nelle trascorse festività pasquali da Villa Rufolo e che segna un importante incremento dei flussi turistici rispetto ai pur notevolissimi riscontri della stagione 2022. Soddisfazione per la Fondazione Ravello che cura la gestione del bene dove, nell'incanto del suo Belvedere, avrà luogo dal prossimo luglio la 71esima edizione del Ravello Festival. (ren)