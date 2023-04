Whirlpool: Conte, da Napoli arriva un'ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Da Napoli "arriva un’ottima notizia per le lavoratrici e i lavoratori della ex Whirlpool: lo stabilimento di via Argine è stato infatti acquisito da Tea Tek, azienda campana operante nel settore del fotovoltaico, permettendo così la tutela di 312 posti di lavoro. In questi anni, il Movimento cinque stelle ha cercato in tutti i modi di favorire una soluzione positiva. Insieme a tutte le istituzioni coinvolte, già durante il governo Conte II - grazie soprattutto all’impegno dei nostri Stefano Patuanelli e Alessandra Todde - abbiamo convocato decine di tavoli, svolto lunghe trattative con l’azienda, sostenuto i presidi e le mobilitazioni dei dipendenti e presentato diversi progetti per il rilancio del sito produttivo. Oggi queste lavoratrici e questi lavoratori possono guardare al futuro in modo concreto. Andiamo avanti". Lo scrive su Facebook il presidente del M5s, Giuseppe Conte. (Rin)