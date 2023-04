Whirlpool: Bergamotto, esito positivo tavolo al Mimit, salvati oltre 300 posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo viva soddisfazione per l’esito positivo della vertenza della Whirlpool a Napoli, un tavolo che abbiamo seguito con attenzione da questo ministero e per la cui risoluzione siamo particolarmente felici, riuscendo, come ci eravamo impegnati a fare, a dare una risposta concreta alle preoccupazioni di oltre 300 famiglie”. Il sottosegretario al ministero delle Imprese e del made in Italy, Fausta Bergamotto, commenta in questo modo la chiusura, positiva, della crisi dello stabilimento di Napoli. (Rin)