25 Aprile: de Magistris (Up), memoria è necessaria per non cancellare la storia

- "Il 25 aprile, simbolo della liberazione, è un giorno storico per il nostro Paese. È l'inno alle libertà e alla lotta che partigiani ed alleati attuarono contro l'occupazione nazifascista. La memoria è necessaria per non cancellare la storia, per ricordare il baratro nel quale esseri umani criminali ci condussero e per impedire che nuove barbarie si possano ripetere". Lo ha affermato il portavoce di Unione Popolare, Luigi de Magistris. "È pericoloso che oggi ai vertici di alcune delle più alte istituzioni democratiche antifasciste, costituzionali e repubblicane, ci siano fascisti. O comunque persone che hanno le radici della loro storia politica nel fascismo e mai lo hanno rinnegato. Ora come allora è necessario cacciare fascismo e fascisti", ha concluso l'ex sindaco di Napoli. (Ren)