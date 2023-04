25 aprile: Rastrelli (FdI), paese ha bisogno di concordia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da cittadino, ancor prima che da uomo di legge o da parlamentare, rispetto profondamente e sinceramente ogni solennità nazionale, vivendo l'orgoglio della storia millenaria d'Italia. Ho sempre ripudiato in piena convinzione ogni forma di totalitarismo, ed osservato lealmente, in tutta la mia vita, i valori espressi dalla Costituzione repubblicana cui ho giurato fedeltà. Credo sia giunto il tempo nel quale si assuma tutti la consapevolezza della necessità di abbandonare finalmente lo spirito della contrapposizione perpetua, come anche di rifuggire dall'uso politico, sinora unilaterale e fazioso, della storia". Così, su Facebook, il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, commissario del partito di Giorgia Meloni a Napoli. "Auspico – prosegue Rastrelli - che l'Italia possa guardare in avanti con sempre maggiore serenità, realmente unita nella libertà, ed all'insegna di una rinnovata concordia nazionale. E quest'oggi desidero solo dedicare un pensiero commosso alla memoria di tutti coloro che - in buona fede, ed animati dall'amor di Patria - sono caduti per l'Italia. #pacificazionenazionale". E sulle foto dei vertici nazionali di Fratelli d'Italia affisse a Napoli a testa in giù, Rastrelli commenta: "Un ennesimo gesto di squallida vigliaccheria contro i vertici istituzionali della Repubblica, posto in essere da qualche disperato che continua ad alimentare odio, ed ha necessità di creare contrapposizioni per esistere politicamente". (Ren)