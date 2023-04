25 aprile: a Napoli foto membri del governo a testa in giù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina sono apparsi sui muri di diverse strade di Napoli manifesti raffiguranti a testa in giù la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Accanto all'immagine della premier campeggia la scritta "Pronti! (a rovinare il Paese)", che allude allo slogan della campagna elettorale. La Russa invece viene definito "presidente dei nostalgici". Piantedosi è il "ministro delle morti in mare", mentre Valditara "ministro dell'umiliazione e della repressione". Sotto tutte le foto la scritta "Buon 25 aprile". A rivendicare il gesto sono stati gli attivisti di 'Ex Opg – Je so' pazzo', centro sociale partenopeo che ha dato vita a Potere al popolo, che sui loro canali social hanno scritto "Napoli è, e sempre sarà, antifascista". (Ren)