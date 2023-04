© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevo 20 anni quando, il 26 aprile 1983, undici studenti della scuola 'Nicolardi' di Napoli, diretti in gita al lago di Garda, morirono in un tragico ed evitabile incidente stradale nella galleria del Melarancio. Il mio ricordo è per queste vite spezzate e le loro famiglie". Così in un tweet, il ricordo del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. (ren)