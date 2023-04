Sud: rapporto Pmi, Mezzogiorno a luci e ombre, nel 2022 in Puglia perso il 13,7 per cento delle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di coesione costituisce uno degli argini a questa doppia deriva, anche se purtroppo sembra essere meno efficace del suo potenziale. Ma è dall’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse della coesione che passa molto del futuro dei nostri territori. Tra politica di coesione europea e nazionale, per il periodo di programmazione 2014 – 2020, l’Italia ha potuto contare su 126 miliardi di euro. Di questi solo il 59 per cento è stato impegnato, mentre le spese rendicontate ammontano a 43 miliardi, il 34 per cento. Per i prossimi anni le principali risorse disponibili per gli investimenti saranno proprio quelle europee: Pnrr e Coesione, che dovranno essere progettate e implementate in maniera sinergica, preservando però allo stesso tempo le allocazioni territoriali stabilite. In questo scenario, che mostra un preoccupante aumento dei divari, il settore produttivo delle Pmi mostra una resilienza importante. Le stime realizzate da Cerved evidenziano, infatti, che anche nel 2022 prosegue il trend di crescita del fatturato e Mol delle piccole e medie imprese. I fatturati reali, al netto dell’inflazione, crescono del 2,4 per cento a livello nazionale e del 2,1 per cento nel Mezzogiorno e in Puglia. Lo stesso dicasi per il Mol (+2,9 per cento), che registra un aumento più marcato nelle regioni del Sud (+3,7 per cento) e in Puglia (+3,2 per cento). Gli effetti del peggioramento della congiuntura, invece, si sono manifestati in modo più immediato su redditività netta e utili: il Roe delle Pmi del Mezzogiorno risulta in calo di quasi un punto (dal 13,0 al 12,2 per cento), contro una media Italia di 0,6 (dal 12 all’11,4 per cento). In forte aumento anche la quota di Pmi che nel 2022 chiudono il bilancio in perdita (dal 9,4 al 25,4 per cento nel Mezzogiorno). L’analisi della demografia di impresa fa registrare un peggioramento del clima di business e una sorta di inversione di tendenza rispetto alla stabilizzazione osservata negli ultimi anni. In particolare, i tassi di natalità nel 2022 risultano in flessione del 10,6 per cento rispetto al 2021 (-10 mila nuove imprese in meno). A livello territoriale, il Mezzogiorno risulta l’area geografica più colpita (-13,2 per cento), con la Puglia al 13,7 per cento. Il trend delle abitudini di pagamento delle Pmi evidenzia anch’esso un peggioramento, con la quota di fatture non saldate che ritorna a crescere negli ultimi mesi del 2022. A dicembre 2022 la percentuale di mancati pagamenti è del 29,4 per cento a livello nazionale, con il Mezzogiorno al 39,5 per cento e la Puglia al 39,6 per cento. In aumento anche il rischio prospettico delle Pmi, misurato attraverso il Cerved Group Score: nello scenario più pessimistico la quota di Pmi in classe di rischio potrebbero passare dall’8,2 al 9,0 per cento a livello nazionale, con un impatto più rilevante nel Mezzogiorno (dal 10,3 all’11,6 per cento) e in Puglia (dal 9,4 al 10,5 per cento). (segue) (Rin)