Benevento: Cammarano, partono audizioni per costruire proposte per le aree interne

- "Dopo la firma del protocollo d'intesa stipulato in Consiglio regionale con Confindustria Campania, inauguriamo un ciclo di audizioni della Commissione Aree interne volto ad ascoltare le istituzioni locali, gli imprenditori e le associazioni sulle criticità che limitano lo sviluppo dei territori e al contempo raccogliere proposte e suggerimenti da sottoporre alla Giunta regionale. Oggi siamo a Benevento ma attraverseremo anche le altre province ponendoci come obiettivo quello di orientare le politiche regionali. Questo lavoro si concluderà con la costruzione di proposte di sviluppo, da sottoporre alla Giunta regionale, per l'implementazione di interventi specifici a valere sulle risorse del PNRR e della programmazione europea 2023-2027". Ha dichiarato il presidente della terza Commissione speciale Aree interne del Consiglio regionale Michele Cammarano, a margine dell'audizione a palazzo De Simone di Benevento. "Siamo fermamente convinti che la rigenerazione sociale delle aree interne passi per lo sviluppo dell'economia e delle imprese - ha concluso Cammarano - per queste ragioni con Confindustria Campania e in particolar modo con la presidenza della Piccola Industria Confindustria Campania, nella persona del presidente Pasquale Lampugnale, abbiamo avviato un intenso confronto, anche sulla base della realizzazione di un volume dedicato alle aree interne della Campania, realizzato dal centro studi di Confindustria e dall'Università degli Studi del Sannio". (ren)