Whirlpool: Rizzetto (Fd’I), soddisfazione per aver salvato posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con soddisfazione apprendo la notizia che sono salvi i posti di lavoro del sito di Napoli dell'ex Whirlpool. “Grazie all'impegno del Commissario straordinario del governo della Zes Campania, Giosy Romano, è stata preservata l'occupazione dei 312 lavoratori e la produttività del sito che adesso è stato trasferito alla Tea Tek Group spa”. È quanto afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati, Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia, in merito alla conclusione della procedura per il trasferimento del compendio produttivo ex Whirlpool di Napoli. “Il risultato di oggi è frutto di un importante lavoro sinergico in particolare con il ministero delle Imprese e del Made in Italy e con le istituzioni del territorio. La commissione Lavoro ha fatto la sua parte, si conclude bene una vicenda simbolo del nostro Paese", aggiunge Rizzetto. (Rin)