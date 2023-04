25 aprile: a Napoli musei e monumenti aperti al pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Napoli celebra la Festa della Liberazione con l'apertura dei siti culturali. In particolare, Castel Nuovo resterà aperto dalle ore 9 alle 18.30; il Pan - Palazzo delle Arti di Napoli, sarà visitabile per l'intera giornata, dalle 9.30 alle 20. Anche il Complesso di San Domenico Maggiore garantirà l'apertura fino alle ore 20, mentre il Complesso Monumentale dell'Annunziata e la Chiesa di San Severo al Pendino resteranno chiusi. Castel dell'Ovo continua ad essere chiuso al pubblico per interventi di manutenzione. (Ren)