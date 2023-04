Zes: Cirillo (+Europa), lavoriamo per il riconoscimento del Porto di Torre del Greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Essere in contatto costante e diretto con le tante realtà campane significa raccogliere le istanze dei territori e farsene portavoce. Per questo siamo al lavoro per promuovere e sostenere il pieno riconoscimento di Zona Economica Speciale ad alcune aree regionali come il porto di Torre del Greco". Così il consigliere regionale di Più Europa Luigi Cirillo. "Un impegno, questo, che nasce dal confronto e dalla sinergia con il gruppo Cuore Torrese. Analizzando le caratteristiche del Porto torrese è chiaro che questo risponde in pieno ai criteri che vengono utilizzati per ottenere rientrare nelle aree Zes. Intanto al carattere diportistico, si aggiunge che ospita anche cantieri navali e pescherie. In più comprende diverse aree: nella banchina di levante si trova una lingua di roccia lavica sottomarina destinata all'ormeggio di imbarcazioni da pesca e da diporto; nella spiaggia del Fronte, di origini vulcaniche, che costituisce la zona fra la banchina e il braccio della diga foranea, si trovano i capannoni per la riparazione e costruzione di imbarcazioni. Sarebbe un peccato - ha concluso Cirillo - non valorizzare, comprendendolo nelle aree zes, il Porto di Torre del Greco, non solo per favorire lo sviluppo del Comune campano, ma anche e soprattutto per la crescita dell'economia campana".(Ren)