Agroalimentare: Seafood Expo Global a Barcellona, da oggi incontri allo stand Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 15:00 la Regione Emilia-Romagna presenterà il progetto Interreg "Argos": governance della pesca e dell'acquacoltura - il ruolo dell'Adriatic Advisory Council. Alberto Fonzo, Project manager, Piergiorgio Vasi, Responsabile Unità pesca e acquacoltura Regione Emilia-Romagna, Francesca Perretta, Project Manager Regione Marche, Giuseppe Scordella, Consulente di progetto Regione Puglia, Gracijano Prekalj, Project Manager Regione Istria (Croazia), e Ivo Benzon, Project Manager Regione di Spalato (Croazia), si confronteranno sulla gestione condivisa delle attività di pesca e acquacoltura sostenibili come leva per proteggere le risorse marine nel Mare Adriatico. Il pomeriggio proseguirà con il convegno Quale futuro per le Organizzazioni di produttori? previsto per le ore 16:00 a cura di Federpesca e FederOP. Durante l'incontro i relatori Francesca Biondo, Direttore Generale di Federpesca, Basso Cannarsa, Presidente FederOP, Eleonora Iacovoni, Dirigente PEMAC IV al Masaf, e Federico Bigoni, Vicepresidente Federpesca discuteranno di come il futuro sostenibile del settore della pesca, passi anche dalle organizzazioni di produttori (OP). Verranno quindi approfondite le potenzialità delle OP e le opportunità che possono offrire, mettendone in luce il valore aggiunto che portano al comparto ittico italiano. (segue) (Com)