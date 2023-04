Agroalimentare: Seafood Expo Global a Barcellona, da oggi incontri allo stand Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo appuntamento della giornata, alle ore 16:30, sarà focalizzato sui controlli nel settore pesca. In questo ambito l'Ammiraglio Ispettore Capo, Nicola Carlone, Comandante Generale della Guardia Costiera Italiana, illustrerà il ruolo della Guardia Costiera italiana nel settore del controllo pesca e le operazioni più rilevanti condotte in materia di controllo pesca nel 2022, tra tutela delle risorse ittiche e del consumatore, senza tralasciare l'importanza della cooperazione internazionale. All'incontro interverranno anche Stefano Scalera, Capo Dipartimento, Francesco Saverio Abate, Autorità di Gestione Feamp e, in collegamento da remoto, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. Sono previste le conclusioni da parte di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. L'evento è finanziato dal Fondo europeo per gli Affari marittimi e della pesca. (Com)