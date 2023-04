Cnpr forum: codice appalti, avanti con semplificazioni e riduzione della burocrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Gianluca Cantalamessa (senatore della Lega in Commissione Industria a Palazzo Madama): “Il Codice degli appalti risponde proprio all’esigenza di velocizzare le procedure. In Italia siamo partiti sempre da una presunzione di colpevolezza nei confronti di imprenditori e amministratori pubblici. Un atteggiamento sbagliato che ha avuto gravi ripercussioni sui tempi di realizzazione di opere pubbliche e private. Con il nuovo ‘Codice’ sparirà la colpa grave dei funzionari pubblici laddove gli stessi dimostrino di essersi rifatti a sentenze della giurisprudenza consolidata o a pareri di autorità competenti in casi analoghi; ci sarà il dissenso costruttivo per i pareri degli enti pubblici che dovranno essere motivati e l’ente dovrà fornire un’alternativa. Per le imprese - ha ribadito Cantalamessa - ci sarà la digitalizzazione della documentazione così sarà più semplice partecipare alle gare; fino a 5 milioni e 400mila euro non sarà obbligatorio ricorrere a procedure di gara aperte come accade in tutta Europa. Sono dimostrazioni della risposta concreta del Codice alla richiesta di semplificazione degli italiani”. Il punto di vista dei professionisti è stato illustrato da Eleonora Linda Lecchi (commercialista e revisore dei conti dell’Odcec di Bergamo): “Dal 1° aprile è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti con tutto il suo carico di aspettative da parte di imprese e professionisti oltre a quelle riposte per una ripartenza dell’economia di casa nostra. Le disposizioni acquisiranno efficacia dal1° luglio, data ormai vicina. Dal mondo delle professioni tecniche sono state sollevate diverse criticità che riguardano la pianificazione, la programmazione e progettazione. Tutti elementi che rischiano di allontanarci dal raggiungimento degli obbiettivi posti dall’Europa. La più che legittima richiesta di semplificazione e minore burocrazia, costituiscono i primi ingredienti per la crescita del Paese”. (segue) (Ren)