Napoli: prima tappa campionato italiano moto d'acqua, sospesa dal 28 al 30 aprile la pista ciclabile di via Caracciolo

- Per consentire il regolare svolgimento della prima tappa del Campionato italiano moto d'acqua 2023, che si svolgerà a Napoli su via Caracciolo dal 28 al 30 aprile, il comune ha sospeso il percorso di mobilità ciclistica di via Caracciolo, nel tratto adiacente la rotonda Diaz. Lo comunica con una nota l'ufficio stampa dell'ente. In particolare, sarà sospeso il tratta dalla confluenza con piazza della Repubblica alla confluenza con viale Anton Dohrn. (Ren)