Turismo: Amalfi lancia l'app per conoscere in tempo reale i posti disponibili nei parcheggi pubblici

- Conoscere in tempo reale la disponibilità di posti nei parcheggi pubblici di Amalfi? Da oggi si può grazie a "InfoParking Amalfi", varato dalla società in house del comune, Amalfi Mobilità, su sollecitazione dell'amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano. Il termometro in tempo reale della situazione parcheggi nelle aree di sosta dell'Antica Repubblica Marinara è consultabile tramite App (disponibile per device Android, a breve anche su iOS) e internet - collegandosi al sito https://www.infoparkingamalfi.com. È possibile così conoscere, in qualunque momento della giornata, quanti sono i posti disponibili nelle aree destinate alla sosta delle auto (attualmente Flavio Gioia 1 e 2, Darsena, Berma portuale, nonché nel garage in roccia Luna Rossa quando saranno terminati i lavori di adeguamento). Il varo dell'App e del sistema di controllo informatico, estremamente intuitivo e semplice nella consultazione della disponibilità di stalli per la sosta in tempo reale, va inteso come un servizio di cortesia ai visitatori che si muovono in auto, con l'obiettivo di orientarne le scelte prima di mettersi in viaggio per Amalfi, soprattutto in presenza di parcheggi saturi. Il monitoraggio virtuale nasce su input del Sindaco Daniele Milano, che negli ultimi due anni ha lavorato in questa direzione con l'amministratore di Amalfi Mobilità, Antonio Vuolo, realizzando un capillare sistema di telecontrollo delle aree di sosta da cui, grazie all'utilizzo di apparecchiature d'avanguardia, vengono forniti in tempo reale i numeri relativi alla disponibilità di stalli per la sosta." (segue) (Ren)