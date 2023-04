Napoli: De Luca, saranno investiti 15 milioni di euro per rifare stadio Collana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è concluso l'iter amministrativo per lo stadio Collana al Vomero che nel corso della prima settimana di maggio sarà riconsegnato alla Regione", lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta facebook del venerdì. "Stiamo lavorando ad un progetto per realizzare decine di palestre all'interno del Collana, oltre ad un parcheggio per 200 posti auto. Al Collana, appena avremo la consegna dell'impianto, vogliamo investire 15 milioni di euro per rifare tutto, vogliamo fare una rivoluzione attorno e dentro lo stadio". (ren)