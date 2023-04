Imprese: Svimez, primo Report dell’Osservatorio Imprese Confcommercio Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decennio pre pandemia, gli investimenti pubblici in Italia hanno subito un marcato trend calante, più intenso nel Mezzogiorno e ancor di più in Campania. La flessibilità concessa dalla “nuova” Europa ha invertito l’intonazione restrittiva della politica di bilancio per mitigare gli impatti economici e sociali della pandemia. Le necessità di rientro dal “debito Covid” e la spirale inflazionistica hanno cambiato le priorità delle politiche fiscali e monetarie. Gli spazi finanziari per il rilancio degli investimenti vanno ricercati prioritariamente nel quadro delle risorse a valere sul PNRR e sulla politica di coesione: per la Campania circa 40 miliardi di euro da spendere entro il 2029 da mobilitare con una duplice finalità. Da un lato va accompagnato il sistema produttivo regionale per irrobustire la ripresa che, pur se ancora sostenuta, è minacciata dal rialzo dei tassi che pesa su consumi e investimenti, nel Mezzogiorno più che al Centro-Nord. Dall’altro lato, vanno rilanciati gli investimenti pubblici, sciogliendo i nodi che ne rallentano la realizzazione. I comuni campani impiegano circa 5 anni e 1 mese per la realizzazione di una nuova opera, oltre un anno e mezzo in più rispetto agli enti locali delle altre regioni del Mezzogiorno, quasi il doppio in confronto al Centro-Nord. Il ritardo campano si accumula nella fase di progettazione delle opere, fase per la quale trascorrono circa 29 mesi contro i 15 del resto del Sud e i 14 del Centro-Nord. (segue) (ren)