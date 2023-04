Napoli: a San Martino le maxi-aragoste pop di Philip Colbert

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quattro sculture iper-pop sono state installate nel piazzale di San Martino, quattro aragoste giganti che sembrano provenire dall'universo dei fumetti per dialogare con l'austera classicità della Certosa. È la mostra 'The lobster empire' di Philip Colbert, artista britannico di fama internazionale, che questa mattina ha inaugurato l'esposizione". Così in una nota il Comune di Napoli che ha patrocinato l'installazione. Nelle opere di Colbert rivivono alcuni simboli dell'arte moderna e contemporanea, come l'orinatoio di Marcel Duchamp o la banana raffigurata da Andy Warhol e messa in mostra da Maurizio Cattelan. (ren)