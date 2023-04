Cnpr forum: codice appalti, avanti con semplificazioni e riduzione della burocrazia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni (consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili): “Il decreto legislativo 36 del 2023 modifica radicalmente il codice dei contratti pubblici che risale al 2016 e di mutamenti ne ha subiti anche troppi. Prima di questa riscrittura eravamo già oltre 300 modifiche intervenute. Vedo quest’ultima ridefinizione come un’inversione di tendenza e opportunità in quanto le procedure di gara sembrano molto facilitate e l’idea che tutte le procedure debbano andare su un’unica piattaforma nazionale consultabile da chicchessia dovrebbe consentire una sorta di controllo successivo. Certo l’abbassamento della soglia per l’affidamento diretto può essere preoccupante, ma troppi controlli preventivi e troppi controlli burocratici corrono il rischio di rendere difficile lo svolgimento delle opere”. (Ren)