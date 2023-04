Parco archeologico di Pompei: il 26 aprile la presentazione della seconda edizione di "Sogno di volare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ragazzi saranno guidati dalla regia esperta di Marco Martinelli, accompagnati dalle musiche di Ambrogio Sparagna e con il disegno luci di Vincent Longuemare, professionisti della scena teatrale di fama internazionale e già firme artistiche dello spettacolo "Uccelli" dello scorso anno. Una produzione teatrale del Parco archeologico di Pompei, realizzata in collaborazione con Ravenna Festival, Teatro delle Albe/Ravenna, Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e Giffoni Experience e Giffoni Innovation Hub, frutto di un protocollo di intesa con l'Ufficio regionale scolastico della Campania. Dall'altro, sempre nell'ottica di far emergere il magico rapporto tra il Sito archeologico e i giovani, un progetto di formazione al linguaggio cinematografico e al racconto documentaristico in collaborazione con Giffoni Experience e Giffoni Innovation Hub che coinvolge gli studenti del Liceo Artistico "Giorgio De Chirico" di Torre Annunziata, con l'obiettivo di produrre e distribuire dei mini documentari e raccontare - con il supporto di professionisti del settore, che li guideranno anche attraverso delle masterclass dedicate - le peculiarità di un posto unico al mondo, raccontando 6 cantieri in corso nel sito archeologico: Scavo IX - Insula 10, Casa del Larario di Achille - Vicolo dell'Efebo, Insula Occidentalis - Casa della Biblioteca, Casti Amanti, Casa di Pansa e Domus del Larario - Regio V. Mercoledì 26 aprile il progetto "Sogno di Volare" sarà presentato all'Auditorium di Pompei alle ore 11,30. Introdotti dal Direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel interverranno: Il Sovrintendente della Fondazione Ravenna Manifestazioni, Antonio De Rosa; il regista, Marco Martinelli; il Dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale per la Campania, Cristiana Passerini; il Direttore artistico di Giffoni, Luca Apolito; l'attore e regista, Paolo Ruffini, assieme ai ragazzi delle scuole, protagonisti del progetto. (Ren)