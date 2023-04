Napoli: Vitelli (Pd), prolungamento orari metro e funicolari sia priorità amministrazione comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il trasporto pubblico a Napoli è vicino a una svolta, lo abbiamo visto con il secondo nuovo treno della metro linea 1. Le ultime dichiarazioni del sindaco Manfredi tracciano ora un cronoprogramma ambizioso, a cominciare dall'apertura anche serale e notturna di metro e funicolari. Credo questo obiettivo debba essere una priorità, magari partendo dall'accordo coi sindacati che così bene ha funzionato per il giorno di Pasqua". Questo il commento di Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli per il Partito Democratico, sulle dichiarazioni del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in materia di trasporti. "Solo con più servizi possiamo dare più accoglienza ai turisti, ma soprattutto vivibilità ai cittadini - aggiunge Vitelli - in questo senso daremo tutto il supporto possibile perché i sei nuovi treni in esercizio annunciati dal sindaco entro l'anno possano superare tutti i collaudi nel minor tempo possibile. Altro obiettivo che seguirò con attenzione è l'affidamento della manutenzione della funicolare di Chiaia - spiega Vitelli - entro il 10 maggio scadrà la gara, il sindaco si aspetta offerte e la partenza dei lavori entro l'estate: sono sicura con lui che la situazione si sbloccherà finalmente e definitivamente". (Ren)