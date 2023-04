Russia: Muscarà (Misto), aderisco alla campagna contro l'invio delle armi in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aderisco alla campagna per la raccolta delle firme per i referendum di 'Italia per la Pace' e 'generazioni future', dobbiamo dire NO alla guerra e all'invio delle armi, basta a tutta questa speculazione politica e finanziaria sui popoli", lo ha annunciato il consigliere regionale della Campania Maria Muscarà. "Procederemo nella giornata di domani 25 aprile - ha proseguito Muscarà - a via Scarlatti dalle 10 alle 13 e Piazza Bellini vicino le mura greche dalle 16 a mezzanotte". "Tre i quesiti fondamentali: il primo finalizzato ad abrogare la normativa eccezionale, voluta dal Governo Draghi e prorogata, poi, fino al 31 dicembre c.a., dall'attuale Governo Meloni, in forza della quale si autorizza la fornitura di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a favore dell'Ucraina, e ciò in pieno contrasto con l'art 11 della Costituzione: 'L'Italia ripudia la guerra'; il secondo Si chiede espressamente di abrogare l'articolo che, in deroga, consente deliberazioni diverse del Consiglio dei Ministri che, nel caso specifico, si sono concretizzate nell'emanazione della normativa eccezionale voluta dal Governo Draghi e prorogata, poi, dall'attuale Governo Meloni; mentre il terzo comporta l'esclusione dalla partecipazione, prevista attualmente dalla Legge 502/1992, dei soggetti privati come protagonisti della pianificazione sanitaria, consentendo, in assenza di conflitto di interesse, un più libero investimento di risorse adeguate nelle politiche sanitarie che vanno decise unicamente nel pubblico interesse!", ha concluso. (Ren)