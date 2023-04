Napoli: dispositivo di traffico per “Walk of Life Telethon”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, sabato 22 aprile, alle ore 10.00 l'assessore alla Salute Vincenzo Santagada sarà presente presso il Villaggio della Salute in Piazza Plebiscito allestito in occasione della Walk of Life. Per consentire il regolare svolgimento dell'evento: "Walk of Life Telethon", che si terrà domenica 23 aprile, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e comunque fino a cessata esigenza. In particolare: per il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti, il divieto di transito veicolare e la sospensione della pista ciclabile nei tratti delle strade di seguito elencate: piazza Plebiscito; piazza Trieste e Trento; via San Carlo; piazza Municipio; via Medina; via Monteoliveto; via Sant'Anna dei Lombardi; via Toledo; piazza Carita; via Cesario Console; via Santa Lucia; via Partenope; via Caracciolo; rotonda Diaz. In via Santa Lucia, la sospensione dell'area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al Trasporto Pubblico non di Linea (taxi). (ren)