Sanità: esenzione ticket. Saiello (M5s), De Luca elimina rinnovo a over 65 ma dimentica campani in difficoltà

- "Nel corso dei suoi consueti messaggi alla nazione su Facebook, De Luca ci informa che la Regione ha deciso di eliminare la domanda per il rinnovo dell'esenzione del ticket sanitario per le persone che hanno compiuto 65 anni. Una previsione che avevo richiesto personalmente da tempo e che oggi arriva finalmente a compimento. Meglio tardi che mai. Tuttavia il governatore, come di consueto, trascura volutamente un altro enorme problema. Migliaia di cittadini campani sono ancora oggi impossibilitati a rinnovare l'esenzione del ticket sanitario regionale a causa di presunte morosità a loro carico nei confronti delle Asl. Una questione che ho posto all'attenzione di questo governo regionale da mesi, ma che la Giunta non sembra intenzionata ad affrontare. Privare le persone indigenti delle cure, a fronte di un debito che è tutto da appurare, viola l'articolo 32 della nostra Costituzione. Mi auguro che anche su questo punto l'amministrazione si svegli e inizi a garantire a tutti il sacrosanto diritto alla salute". Ha dichiarato il consigliere regionale del M5s Gennaro Saiello.(ren)