Campania: Cirillo (+Europa), depositata mozione per garantire riconoscimento figli a coppie omogenitoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho depositato una mozione in consiglio regionale che impegna la giunta ad attivarsi per garantire il riconoscimento dei figli alle famiglie omogenitoriali. In una fase come questa, servono battaglie concrete per il riconoscimento e la difesa dei diritti civili". Così il consigliere regionale della Campania di Più Europa, Luigi Cirillo. "Mancano poco più di tre settimane al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali - ricorda - Ne approfitto per lanciare una sfida ai candidati sindaco, indipendentemente dall'appartenenza politica, ad unirsi a quella che per me è una battaglia di civiltà e li invito a sottoscrivere un impegno: consentire l'utilizzo dei registri dei figli omogenitoriali tanto contestati dalla politica retrograda di Giorgia Meloni e del suo governo di centrodestra. Il mio è un appello affinché i candidati sindaco, una volta eletti, continuino con le trascrizioni nei registri della 'discordia' dimostrando di voler essere dalla parte giusta". (ren)